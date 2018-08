Ruth Lorenzo bate récord con ocho conciertos el día mundial contra el cáncer de mama

Ruth Lorenzo ha batido este miércoles el récord Guinness al ofrecer ocho conciertos en ocho ciudades diferentes en sólo doce horas. Todo el dinero recaudado irá destinado a la Asociación Española Contra el Cáncer, coincidiendo con el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama. El precio simbólico de cada entrada, para que el record sea válido, ha sido de 5 euros.



-Murcia 10:00h

Sede de la AECC. C/ Miguel Vivancos nº5.



-Hellín 11:45h

Sede de la AECC. Benito c/ Benito Toboso, 33 – 1º Dcha



-Albacete. 13:00h

Sede de la AECC. “Centro Condesa de Elda” C/ Albarderos, 1 Entreplanta



-Villarrobledo 14:30h

Sede de la AECC. Mercado de Abastos Plaza de la Constitución s/n

-Manzanares 16:15h

Casa Municipal de Cultura. Calle Mayorazgo, 4



-Consuegra 17:45h

Teatro Don Quijote. Av. Castilla la Mancha, 17.



-Toledo 9:15h

Colegio Oficial de Farmacéuticos. C/ Duque de Lerma, 13



-Madrid 21:30h

Sala Caracol.Calle Bernardino Obregón, 18.