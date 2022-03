Baby Yoda, ET, Pikachu, Hello Kitty... todos estos personajes tienen algo en común y es que para la mayoría de las personas son 'cuquis', pero ¿qué es lo que les convierte en cuquis? es la pregunta que se hace el filósofo Simon May en su nuevo trabajo 'El poder de lo cuqui'.

El epicentro de este fenómeno está en Japón, surgió en el país como una necesidad de presentarse al mundo como una nación no violenta después de la II Guerra Mundial y ahora, hasta los helicópteros de las fuerzas armadas tienen dibujos animados decorando su exterior.

Pero además de lo rosa, lo empalagoso y lo achuchable, lo cuqui también tiene un lado misterioso. El autor asegura que se trata de un fenómeno subjetivo e incluye dentro de esta definición a algunos líderes políticos que pocos consideran cuquis como el dictador norcoreano Kim Jong-Il o Donald Trump y excluye de la lista a celebridades como Charles Chaplin o Lady Gaga, porque cuqui es quién puede no quien quiere.