La saga de libros de Gerónimo Stilton se ha embarcado en su última aventura al reino de la fantasía. Un personaje con el que han crecido miles de niños llega a las librerías con el último ejemplar en el que el que cruza el umbral de la biblioteca encantada para salvar a Imaginaria, señora de los libros y la creatividad.

Una historia apasionante, el Decimosexto viaje al Reino de la Fantasía, para lectores a partir de los 9 años que quieran disfrutar resolviendo misterios y viviendo grandes aventuras.

Nacido en Ratonia, Gerónimo Stilton dirige el Eco del Roedor, el periódico con más difusión del país. En su tiempo libre, colecciona cortezas de parmesano del Renacimiento y adora escribir libros para contar todas sus aventuras.

Este carismático personaje cuenta con un club de fans, llamado clubgeronimostilton.es, donde se encuentran todas sus novedades editoriales, concursos y misiones superratónicas.

A la hora de hablar de este último libro, el propio Stilton se emociona al recordar esta aventura en la que "he tenido que luchar contra la Maga Violeta y Régulus" pero no todo ha sido enfrentamiento, sino que "he conocido a gente maravillosa, empezando por unos valerosísimos piratas, para después pasar por el pueblo de los Siempre Verdes y he conocido a unos ogros que tenían un corazón muy tierno". Invita a los lectores a recorres esta aventura junto a él para "sentir la emoción en vuestras propias carnes".

Los tradicionales "tufos" presentes en toda la saga son aquellos "olores que yo he ido sintiendo por todos aquellos lugares en los que he estado". La mayoría de ellos no son muy agradables, pero, él cree conveniente que para hacer estas aventuras más inmersivas y que el lector sienta que también está viajando "y partícipe de mi viaje".

Cada día es una aventura diferente, en la mayoría está presente el miedo "en aquellas situaciones desconocidas, esos retos que te pone la vida en los que te tienes que apretar lo machos y saltar al vacío", pero nos deja una buena reflexión tras todas estas aventuras: "en el miedo está la emoción y en la emoción está el aprendizaje".