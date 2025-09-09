SÁBADO A LAS 09:00

Esta semana en Crea Lectura, Dan Brown, el maestro indiscutible del thriller, regresa con su novela más impactante hasta la fecha El último secreto. Sergio Vila-Sanjuán presenta su nueva novela Misterio en el barrio gótico, Premio de Novela Fernando Lara 2025. También Alejandro G. Roemmers nos invita a seguir la pista de un violín legendario con su thriller El misterio del último Stradivarius. No te pierdas todas las novedades literarias en Crea Lectura este sábado a partir de las 09:00 horas en laSexta.