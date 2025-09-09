SÁBADO A LAS 09:00
Dan Brown, Sergio Vila-Sanjuán y Alejandro Roemmers en Crea Lectura
Esta semana en Crea Lectura, Dan Brown, el maestro indiscutible del thriller, regresa con su novela más impactante hasta la fecha El último secreto. Sergio Vila-Sanjuán presenta su nueva novela Misterio en el barrio gótico, Premio de Novela Fernando Lara 2025. También Alejandro G. Roemmers nos invita a seguir la pista de un violín legendario con su thriller El misterio del último Stradivarius. No te pierdas todas las novedades literarias en Crea Lectura este sábado a partir de las 09:00 horas en laSexta.