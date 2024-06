Vuelve la autora británica Dolly Alderton tras conquistarnos a todos con su libro Todo lo que sé sobre el amor, que se ha convertido en un best-seller en todo el mundo.

Lo hace con una novela sobre el desamor: Todo final es un comienzo. En ella, Andy, un monologuista de 35 años intenta procesar su ruptura con Jen, tras cuatro años de relación. En un momento en el que todo lo que creía saber sobre el amor y la amistad se ha vuelto irreconocible, Andy se aferra a la idea de resolver el rompecabezas de su relación rota.

Considerada como una de las voces de la generación millennial, Dolly Alderton y Todo final es un comienzo han recibido grandes críticas. Pero, ¿qué nos aconseja la autora sobre cómo superar más fácilmente un desamor?

"Que te dejen en realidad nunca va de que te hayan dejado. Va de todas las veces que has experimentado el rechazo a lo largo de tu vida. Va de los niños del cole que te llamaban cosas y del padre que nunca volvió. Y de las chicas que no querían bailar contigo en la discoteca. Y de la novia de instituto que quería estar soltera para ir a la universidad. Y de todas las críticas en el trabajo", cita la autora de un diálogo entre la madre de Andy y el protagonista.

"Cuando alguien te dice que no quiere estar contigo sientes el dolor de todas estas veces en la vida que has sentido que no eras suficiente", recuerda.

Junto a ello, nos encontraremos términos tan arraigados en la cultura millennial como ghosting. "Hacer ghosting a alguien es horrible", piensa Alderton, aunque ella lo tiene claro. "Solo tenemos una vida y no tenemos por qué estar con alguien con quien no queremos estar"

En la novela seguiremos el viaje del desamor de su protagonista, con todas las desconfianzas y vulnerabilidades que ello implica. Y es que, tal y como dice la autora, "enamorarte te hará sentir vulnerable".