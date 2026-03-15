Con la novela Donde termina el verano, Elma Correa confirma su potencia narrativa con una novela de gran profundidad emocional. Ambientada en un barrio de Mexicali, una de las últimas ciudades antes de cruzar a Estados Unidos, la historia arranca con Elisa y Aimé, dos niñas inseparables cuyo destino queda marcado por un suceso trágico la noche antes de que una de ellas abandone la ciudad.

Aquel verano fractura no solo su amistad, sino también a toda una comunidad atravesada por la violencia, la superstición y el miedo. Dos décadas después, el reencuentro revela cuanto pesa el secreto compartido. Elisa regresa convertida en una promesa frustrada del atletismo, Aimé en cambio, ha sabido reinventarse con determinación. Entre ambas se abre una grieta marcada por la culpa y por dos formas muy distintas de afrontar el pasado.

Con una prosa hipnótica y muy precisa, Elma Correa construye una poderosa elegía fronteriza sobre el fin de la inocencia y la violencia estructural que atraviesa a mujeres y niños. Una novela que ilumina desde la intimidad de sus personajes las heridas colectivas de un territorio donde la honestidad y la lealtad conviven al margen de la ley.

Completamente adictiva, Sangre de dragón devuelve completamente al lector el asombro de las grandes series mágicas. Briar Boleyn ha llegado para quedarse con un romance magnético y un mundo fantástico vibrante.

Convertida en un auténtico fenómeno de ventas y bestseller del The New York Times, la primera entrega de la academia Bloodwing ha conquistado a miles de lectores con su mezcla de dark academia, intrigas de poder y una tensión romántica irresistible. En la imponente y letal academia Bloodwing, donde estudiar significa sobrevivir, Medra deberá abrirse paso en un mundo gobernado por una élite vampírica despiadada. Sangre de dragón, ofrece un worldbuilding absorbente y una historia de ambición, vampiros, dragones y magia que atrapa desde la primera página en una preciosa edición limitada con cantos tintados.

Julián Quirós nos presenta, El último brindis, su primera novela, un relato literario sobre la corrupción y la fragilidad del poder a través de una ciudad que se celebraba a sí misma y de una galería de personajes sin héroes ni villanos absolutos, la novela ilumina las zonas grises de la ambición, el éxito y la derrota.

El último brindis, es una crónica moral y política que nace de hechos reales pero que encuentra en la literatura la forma de llegar más lejos, un relato sobre el final de una época.

Por último, en Crea Lectura, nos adentramos en El arte de amar bien, el nuevo libro de Silvia Congost, la reconocida psicóloga experta en relaciones personales, comparte los secretos de las parejas felices y ofrece claves para afrontar las crisis en una guía clara y transformadora sobre cómo construir vínculos sanos y duraderos.

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