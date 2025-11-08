Elsa Punset regresa a la literatura con Alas para volar: una guía transformadora para volver a empezar. Se trata de una historia que "nace un día de verano en la que encuentro una cría de gorrión en el umbral de mi casa", explica la autora. Una novela que invita al lector a reconectar con su naturaleza, sus decisiones y con el mundo que le rodea.

"En cada gesto que hacemos los humanos dejamos un legado de amor o de indiferencia y yo con mi pajarillo elegí el amor y aprendí de ese pequeño gorrión que no se puede vivir con las alas rotas", comenta la autora de la novela.

Punset revela que no ha querido idealizar la vida, sino hablar de errores, fracasos y desilusiones para demostrar al lector que esto también es parte del camino, también es parte del proceso de cambio.

"El amor y el miedo son los dos grandes pilares emocionales del ser humano.Son las dos fuerzas que marcan casi cada una de nuestras decisiones a diario", explica la autora. "Todos los seres humanos tenemos una motivación interior para desarrollarnos y lograr una mejor vida".