La poeta y escritora Elvira Sastre, presenta su libro más personal envuelto por un halo íntimo y reivindicativo del que nace 'Madrid me mata' en una edición muy cuidada que incluye fotografías a color, poemas, cartas y contenido escrito para la ocasión.

La segoviana de tan solo 29 años y ganadora del premio Biblioteca Breve con ‘Días sin ti’, recorre más de dos años de su vida por un Madrid que va desde la manifestación del 8M de 2019 a los duros meses de confinamiento.

Como si se tratara de un paseo en bici por el Retiro, parando en cada bar de La Latina y adentrándose en el bullicio del Rastro, en 'Madrid me mata', la escritora toma como referencia las columnas que escribió para El País queriendo plasmar y definir todas las etapas por las que ha ido trascendiendo en la capital: "Hambre, refugio, calma. Son las etapas que definen mis etapas en esta ciudad". Y es que todo empieza con una chica de 20 años con ganas de comerse el mundo que llega a una ciudad desconocida donde conocerá las mejores partes de la vida y las no tan buenas.

Madrid se convierte en su refugio y es tal la conexión que tiene con la ciudad, que como si se tratara de algo mágico, todo se acaba equilibrando y conectando, llegando a su etapa de calma. Quizás se deba a la forma tan diferente que tiene de ver Madrid. De cualquier forma, es capaz de volver a sitios que ha frecuentado durante todos los años que ha vivido en esta ciudad y rescatar todas las emociones, sensaciones e ideas, como si fuera la primera vez que los visita: "Vas por la calle mirando todo de otra manera, de manera diferente para ver si de repente ves algo que te llame la atención".

Elvira reconoce que para ella, escribir es sanador. Se define como una persona muy sensible a la que le afectan mucho las cosas y confiesa que "si no tuviera la escritura, creo que viviría ahogada y no sabría bien cómo enfrentarme al mundo".

Un enfrentamiento que ensalza a través de su escritura reivindicativa con la que pretende hacerse oír ante el mundo y la sociedad. Con 'Madrid me mata', se abre una ventana a multitud de oportunidades para expresar sus ideas, sentimientos y pensamientos. Y así lo hace, llevando su alegato desde temas costumbristas como la adopción de perros, a temas personales como son sus abuelos llegando a la política, feminismo...

'Madrid me mata' será solo una continuación de sus aventuras y vivencias en la ciudad que nunca duerme. Aquí ha celebrado el amor y ha llorado por las pérdidas, ha conocido sus barrios y ha sabido cuándo dejar las calles del centro para buscar una casa con vistas al cielo.