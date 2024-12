Eva García Sáenz de Urturi es una de las autoras españolas más vendidas a nivel mundial con éxitos como El silencio de la ciudad blanca. En esta ocasión retoma La saga de los longevos, novelas que comenzó a escribir en 2009 pero nunca terminó, y decidida a darle el final que todos los lectores han estado esperando con ansias, ha comenzado reescribiendo y volviendo a publicar el primer libro, La vieja familia.

Situada en el Museo arqueológico de Cantabria, La vieja familia sigue la historia de un padre y tres hermanos que tratarán de mantener un gran secreto oculto, todos tienen miles de años, alguno ha nacido incluso en la prehistoria, pero ninguno ha envejecido más allá de los 30. Estos denominados longevos se enfrentarán entre ellos ya que unos quieren averiguar por qué no envejecen y otros querrán crear toda una estirpe.

La autora comenta durante la entrevista que una de las cosas más complicadas fue la investigación previa, la cual duró casi 3 años, ya que, al estar escrita a dos voces, la de Adriana y la de Lago, donde una solo ha vivido 30 años y la otra 10.000, hay tantas referencias históricas que la investigación debía ser exhaustiva para que tuviera la mayor exactitud posible.

El éxito de estas novelas reside según Sáenz de Urturi en los personajes, ya que son Héctor, Lago, Adriana, Jairo y Kira los que han logrado mantener la relevancia de estas historias durante tantos años.

"No soy la misma que la que empezó a escribir La saga de los Longevos, al final fue mi primera novela y cuando me he puesto a revisarla ya había 9 novelas en medio, millones de lectores y un premio planeta, y para continuarla debía revisarla y reescribirla en base a quien soy yo ahora" explicaba Elena García Sánchez de Urturi sobre cómo ha enfrentado volver a la saga que comenzó hace 15 años.