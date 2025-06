¿Y si existiera un lugar donde todo el mundo pudiera sentirse en casa? Esa es la premisa que ha enamorado a miles de lectores en todo el mundo a través de Las crónicas del mar más azul, la saga de TJ Klune formada por La casa en el mar más azul y En algún lugar del mar más azul. Un universo donde la fantasía se convierte en refugio y donde la diferencia no se juzga, sino que se celebra.

Ahora, este mundo literario da un paso más allá con su llegada al formato audiolibro, donde las voces y emociones toman protagonismo. La narración corre a cargo de Marc Gómez, actor de doblaje que ha sabido dar vida a los carismáticos personajes creados por Klune. En conversación con Crea Lectura, Marc reconoce que lo que más le atrajo de la saga fueron los propios personajes. "Son carismáticos, tiernos, pícaros… te encariñas con ellos desde el primer momento. Lo que mejor hace TJ Klune es perfilar personajes, sin duda", afirma.

Uno de los mayores retos de la narración fue dar voz a Lucy, un personaje que mezcla inocencia y oscuridad. "La primera vez que aparece, el texto dice que tiene una voz como "fuera de este mundo" y pensé: vale, algo demoníaco. Pero luego resulta ser un niño", explica Marc. Para encontrar el equilibrio perfecto, optó por una mezcla de ambas sensaciones: "Es un niño encantador, pero con un lado oscuro. Queríamos que su voz también lo reflejara".

Personajes Audiolibro Klune | Crea Lectura

El resultado ha tenido una gran acogida entre el público. Gómez confiesa que nunca había recibido tantas muestras de cariño por una narración. "Mínimo una vez por semana alguien me escribe felicitándome por el audiolibro. Si algún día estoy triste, entro a leer los comentarios", cuenta entre risas. Lo que más valora es que el público perciba el esfuerzo: "No son solo vocecitas, buscamos ironía, matices y una parte psicológica. Que eso se reconozca es muy gratificante".

También hablamos con Verónica Sánchez, lectora y fan de la saga. Descubrió los libros por recomendación y decidió probar el audiolibro. "Seguramente no lo habría leído en papel, pero me pareció buena idea escucharlo mientras hacía otras cosas y fue una sorpresa total", reconoce. Para ella, la narración de Marc Gómez aporta una dimensión diferente: "Más que un libro, parece una película. Hay personajes que no sabía ni cómo eran físicamente, pero su voz me los hacía sentir reales".

Las crónicas del mar más azul nos recuerdan que no todos los héroes llevan capa: algunos llevan auriculares y también ellos merecen un final feliz.