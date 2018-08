Fernando Aramburu: "La palabra 'Patria' fue como un chispazo"

Recorremos junto a Fernando Aramburu San Sebastián, su ciudad natal y el lugar donde más víctimas mortales ha habido a causa del terrorismo en España. Con su novela 'Patria', que ya es el mayor fenómeno literario de los últimos tiempos, quiere contribuir a la creación de un espacio para la memoria en el que los ciudadanos actuales o venideros puedan acudir para saber qué ocurrió en el País Vasco durante treinta años.

El autor nos revela cómo le surgió la idea del título de la obra: "La palabra 'Patria' fue como un chispazo. Me pareció que era una especia de cielo o de firmamento que pendía sobre la cabeza de todos los personajes y de tantos hechos que han ocurrido en el País Vasco durante los últimos años".

No quiero dedicar tiempo a escribir una historia sobre buenos y malos

Aramburu admite que todos sus libros tratan sobre la gente, "del ser humano en su soledad o en su contexto social: "Lo mismo ocurre con 'Patria'. No quiero dedicar tiempo a escribir una historia sobre buenos y malos y por eso escribo sobre las víctimas. También sobre los agresores, porque no hay víctima sin agresor ni sin testigos".

¿Cómo se vivió todo esto? ¿Qué hacía? ¿Qué pensaba la gente? ¿Como se vive el hecho de que a uno le maten al padre? Todas estas preguntas motivan la obra de Aramburu: "Creo que las generaciones futuras de vascos merecen saber qué pasó, por qué y cómo. Esa es una de mis grandes motivaciones. Se trata simplemente de dejar testimonios donde los ciudadanos, tanto los actuales como los venideros, pudieran acudir para saber qué ocurrió".

"Este es un compromiso personal que yo he adquirido voluntariamente por una razón de empatía, solidaridad con la gente que ha sufrido. Podría haberme desentendido, pero no he podido y no he querido, he tenido la voluntad de crear un espacio donde acoger vivencias relativas a las víctimas del terrorismo, a los agresores y a tantas personas que vivieron alrededor de este triste y sangriento fenómeno. Esa es la tarea de la ficción".