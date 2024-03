Historia de un piano es la esperada novela de Ramon Gener, crador de This is Opera y This is Art, la historia de un piano que recorre la Europa entre guerras y que se convierte en metáfora del poder redentor del amor, de la amistad, de la belleza y por supuesto de la música.

La novela tiene un curioso protagonista ya que no es otro que un piano, concretamente el piano del autor según él mismo confiesa. Señala que la historia que cuenta es la del piano y de todos los que han vivido alrededor de él, de todos los que fueron sus "dueños", "me gusta pensar que nadie es dueño del piano, sino que es el propio piano el que va buscando a las personas" destaca Gener.

Alemania, Francia, Inglaterra, Polonia y España son los países por los que este piano centenario ha transitado. Sin embargo, el autor destaca que más que narrar la historia de sus dueños lo que vemos a través de él es nuestra propia historia "es la historia de todos, la historia de toda Europa y la historia de todo el siglo XX". La novela se va moviendo del pasado al futuro mientras nos adentramos en su narrativa y a través de un personaje en concreto es capaz de aunar todo el conjunto.

"Es una novela que no solo se lee sino que también se escucha" confirma el escritor, "hay muchísima música naturalmente" además curiosamente hay una pieza concreta que se menciona constantemente en la novela "pero que nunca nadie es capaz de tocar" destaca Gener "Es una partitura que va pasando de mano en mano pero que nunca nadie la toca".

Finalmente el autor nos anima a descubrir esta historia y la magia que guarda un instrumento como por ejemplo el piano protagonista, que no es otra cosa que la música.