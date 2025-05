Hoy hablamos con Jorge Díaz, uno de los integrantes de Carmen Mola, el seudónimo bajo el cual obtuvo el Premio Planeta en el año 2021, junto a Agustín Martínez y Antonio Mercero con La Bestia y con quienes ha publicado la exitosa saga de la inspectora Elena Blanco.

En su nueva novela en solitario, El espía, Jorge Díaz rescata a uno de esos personajes reales, pero poco conocidos por el gran público: El barón Von Rolland.

Un personaje misterioso y escurridizo que jugó un papel muy destacado dentro del espionaje alemán en las dos guerras mundiales. El autor consigue en este adictivo thriller histórico dar luz a los huecos que deja la historia, llegar a donde no han llegado los documentos y la información sobre los hechos históricos.

"Es una novela divertida, porque para mí la literatura tiene que ser diversión. Yo sé que también hay literatura que busca la alta literatura, el placer de la lectura. En mi caso, yo lo que quiero es escribir cosas que la gente no pueda parar de leer y que se vaya a la cama pensando que va a leer tres capítulos, que acabará leyendo ocho. Entonces van a encontrar una novela que yo creo que es muy divertida y también en la que se aprenden algunas cosas, en la que ves con curiosidad muchas cosas que no sabías", nos ha adelantado el escritor.

Sobre el proceso en el que se germinó esta historia, el autor ha asegurado que "las novelas nacen dos veces", empezando por "la primera vez que tienes la idea de que vas a escribirla y descubres a unos personajes" y después, "una vez que empiezas a escribirla realmente".

"Después de siete novelas de Carmen Mola, decidimos que íbamos a escribir una novela cada uno de nosotros y me acordé de esta historia y pensé además que ya estaba capacitado para escribirla, porque al principio me parecía que la iba a estropear y que no la iba a hacer bien, pero ya pensé que podía", nos ha asegurado.

"Algo he tenido que aprender de Carmen Mola en todos estos años y una de las cosas que he aprendido es que al lector hay que cogerle por la pechera en la primera página y decirle no vas a poder parar de leer", ha confesado Días, reconociendo sobre Agustín Martínez y Antonio Mercero que cuando empezó a escribir El espía, "había días que los echaba de menos".