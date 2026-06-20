Desde hace 25 años, Booket acompaña a millones de lectores con un catálogo que reúne autores imprescindibles, novelas que han marcado generaciones y títulos que continúan encontrando nuevos lectores cada día.

A lo largo de este tiempo, el sello se ha consolidado como una referencia de la edición bolsillo en español, acercando la literatura a todos los públicos y convirtiendo grandes historias en lecturas accesibles para cualquier momento y lugar. En este especial de Crea Lectura celebramos su a través de algunos de sus títulos más representativos y de las historias que siguen emocionando, entreteniendo y acompañando a lectores de distintas generaciones.

Descubre Las hijas de la criada en edición bolsillo, una apasionante saga familiar marcada por los secretos del pasado.

María Dueñas vuelve a Booket con una novela donde cada decisión puede cambiarlo todo. Victoria, ahora en bolsillo, combina el ritmo del thriller con la emoción de la memoria histórica.

El nuevo libro de Dolores Redondo ya está disponible en bolsillo para los amantes del mystic noir. Booket presenta una edición exclusiva con cantos decorados y un capítulo inédito de Alas de sangre. Nuestro lugar en el mundo consolida a la autora como uno de los grandes fenómenos del romance juvenil.

Y entre las novedades de verano destacamos la saga Los Longevos, de Eva García Sáenz de Urturi, una historia de misterio que juega con el tiempo y la inmortalidad, y Nuestro largo adiós, la nueva novela de Megan Maxwell. Celebrar 25 años también es mirar hacia el futuro, seguir descubriendo nuevas voces y mantener vivo el hábito de leer.

Tras La vacuna contra la insensatez, donde José Antonio Marina nos invitaba a fortalecer el pensamiento crítico y nos protegía contra la estupidez, el filósofo vuelve con un nuevo ensayo para reforzar nuestro sistema inmunológico mental: La vacuna contra las adicciones.

En este libro, Marina disecciona el fenómeno de la adicción desde sus raíces más profundas en la biología, la cultura, la psicología y la filosofía, y plantea una tesis tan provocadora como reveladora: las adicciones no son solo un problema, sino una mala solución a cómo afrontar un problema.

Una obra urgente y esperanzadora que nos ayuda a entender por qué somos tan vulnerables a las adicciones, cómo podemos educar personalidades capaces de resistirlas y por qué la filosofía sigue siendo una de las herramientas más poderosas para comprendernos y encontrar soluciones.

Nos encontramos con Lucas Montojo para hablar de XIII. La otra familia del Rey, una obra de narrativa histórica en la que analiza la familia que Alfonso XIII formó con la actriz Carmen Ruiz Moragas. De esta relación nacieron María Teresa y Leandro Alfonso, quienes, junto a su madre, vivieron a pocos kilómetros del Palacio Real de Madrid en un palacete proporcionado por el monarca. Montojo, doctor en Historia y jefe de prensa entre 2010 y 2016 de don Leandro de Borbón, aborda esta historia con rigor, arrojando luz sobre aspectos poco conocidos o tratados superficialmente. La obra combina precisión histórica con una narración ágil y envolvente que acerca al lector a los personajes y sus emociones.

En un momento en el que la inteligencia artificial y las redes sociales parecen haber transformado nuestra forma de descubrir nuevos países, las guías de viaje siguen siendo una referencia para millones de viajeros. Detrás de cada una de ellas hay meses de investigación sobre el terreno, y un riguroso trabajo de selección y verificación de contenidos para ofrecer información fiable, independiente y actualizada.

Hablamos con editores y libreros para descubrir cómo se crean estas guías, qué las hace diferentes y por qué continúan siendo una herramienta imprescindible para quienes quieren conocer el mundo más allá de las recomendaciones de internet.

Ya puedes ver las entrevistas al completo en Atresplayer.