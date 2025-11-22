Antonio Mercero, uno de los autores de Carmen Mola, sorprende con una emotiva saga familiar que recorre la historia del siglo XX en España y que rescata la memoria personal y colectiva de los que ya no están.

Está lloviendo y te quiero, está basada en la experiencia vital del autor esta novela conmovedora y bellamente escrita, es una gran metáfora sobre el tiempo, un hermoso tapiz de emociones sobre aquello que heredamos de nuestras madres, padres y abuelos y su influencia en nuestras vidas.

El País Vasco de principios del siglo XX, la Guerra Civil y la Posguerra y la ciudad de Madrid son los principales escenarios de esta reveladora historia familiar rodeada de secretos y aventuras entorno a un antiguo reloj de pared, instrumento narrativo que entrelaza la vida de cuatro generaciones y simboliza la verdadera historia de esta familia.