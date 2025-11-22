YA A LA VENTA
YA A LA VENTA
Antonio Mercero nos adentra en una interesante saga familiar con su nueva novela: Está lloviendo y te quiero
El escritor Antonio Mercero, uno de los autores bajo la firma Carmen Mola, lanza una nueva e interesante novela en solitario que narra una interesante perspectiva de la España del siglo XX a través de cuatro generaciones de una familia. El autor nos ha contado más detalles.
Antonio Mercero, uno de los autores de Carmen Mola, sorprende con una emotiva saga familiar que recorre la historia del siglo XX en España y que rescata la memoria personal y colectiva de los que ya no están.
Está lloviendo y te quiero, está basada en la experiencia vital del autor esta novela conmovedora y bellamente escrita, es una gran metáfora sobre el tiempo, un hermoso tapiz de emociones sobre aquello que heredamos de nuestras madres, padres y abuelos y su influencia en nuestras vidas.
El País Vasco de principios del siglo XX, la Guerra Civil y la Posguerra y la ciudad de Madrid son los principales escenarios de esta reveladora historia familiar rodeada de secretos y aventuras entorno a un antiguo reloj de pared, instrumento narrativo que entrelaza la vida de cuatro generaciones y simboliza la verdadera historia de esta familia.