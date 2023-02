El referente mediático en temas de filosofía de la cultura, José Carlos Ruiz, ha lanzado un nuevo libro: 'Incompletos'. Un ensayo que muestra su maestría y realiza un análisis de la sociedad hipermoderna y la aproximación de la filosofía a lo cotidiano. En este nuevo libro, el autor intenta hacer un diagnóstico de la sociedad hipermoderna que está asociada con lo contemporáneo focalizándose en dos polos: post felicidad, un nuevo concepto de felicidad, y la inminencia mental.

Confiesa que actualmente la sociedad es más incompleta que hace unos años porque "tenemos más conciencia" y existe una alta opcionalidad de recursos. Por ello, a la hora de elegir esa conciencia que se deja alrededor “genera una ansiedad que antes no se tenía”.

José Carlos Ruiz en su libro habla sobre las nuevas tecnologías y dice que lo virtual no tiene motivos para hacer frágil a las personas si antes se tiene un criterio sobre la pedagogía crítica de la mirada. "Es algo que propongo en mi libro. Si tú te acercas a las redes sociales sin criterio, serán las redes sociales quienes sustituyan tu criterio". En cambio, comenta que si las personas ya tienen su propio criterio asignado entonces las redes sociales son un instrumento.

El escritor cuenta en su ensayo que el concepto de felicidad ha ido cambiando a lo largo de los años. En el periodo preglobalización, la felicidad era totalmente distinta a lo que se considera actualmente. De hecho, antes el objetivo de las personas era tener una vida virtuosa, pero no era un objetivo en concreto. En cambio, hoy la felicidad moderna es totalmente diferente. "Yo la he denominado post felicidad porque tiene el foco en un proyecto de vida. Es un nuevo modelo de felicidad, por esta razón, lo he separado del prefijo post".

En su libro cuenta que escapar de la post felicidad en un mundo como el de hoy en día es difícil. "Está integrada en asuntos doctrinales, por una parte, esa economía que vende muy bien ese producto nuevo de felicidad y por otra parte la ciencia cuantifica y justifica las emociones". Añade que escapar es difícil, pero hay recursos como "el pensamiento elegante", que aparece explicado detalladamente en su libro ‘Incompletos’.

Ruiz trata temas como el pensamiento elegante, la indigencia mental, la conciencia y las define. "El indigente mental es un estado transitorio que nos puede pasar a todos donde no podemos salir de ello y necesitamos agentes externos como ir al psicólogo y la autoayuda". Además, confiesa cuál es el problema de la post felicidad contemporánea y los inconvenientes que tiene.