Este libro, 'Juan Carlos Unzué- Una vida plena' , habla de un portero de fútbol pionero, pero también de un hombre bueno, fuerte y agradecido con la vida, ni siquiera el diagnóstico de ELA le ha hecho bajar los brazos, tan solo ha reconducido sus esfuerzos a una nueva misión: dar a conocer su enfermedad, aún incurable, y contribuir a su investigación. Este libro habla de Juan Carlos Unuzé y lo hace a través de la voz de las personas más importantes de su vida y su carrera. El resultado es el retrato de un hombre y deportista monumental que hace mejor la vida de todos los que le rodean.

Unzué comienza la entrevista comentando que fue lo que le llevo a aceptar la idea de escribir un libro sobre su vida, la idea le motivó sobre todo, para poder donar los derechos de autoría para una causa benéfica como es la investigación de la ELA.

El deportista asegura que los lectores que es un libro entretenido en el que no solo podrán 'escucharle' a él hablando de su vida, sino que es contada también con otra voces. Recorre su vida a través de los momentos más importantes de su vida como su infancia, su carrera deportiva hasta el diagnóstico de su enfermedad.

Para escribir este libro Unzué ha contado con la ayuda de tres autores, Ramón Besá, Marcos López y Luis Martín que le han ayudado a plasmar su historia. El deportista afirma que lo más gratificante de haber trabajado con ellos fue su predisposición a hacerlo.

"He podido percibir ese cariño y respeto de compañeros, familiares, amigos me tienen y estoy seguro de que ese cariño y respeto estaba anterior a ser diagnosticado de la ELA" destaca Juan Carlos sobre una de las cosas más gratificantes que se ha encontrado a la hora de escribir el libro. Y a raíz de esto el autor lanza una reflexión ya que muchos de estos amigos no le habían hecho saber ese aprecio hasta que se ha encontrado en una situación complicada: "No esperemos a que una persona querida tenga una situación difícil para mostrar lo que sentimos, sobre todo si es algo positivo".