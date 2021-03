Armado con un inteligente sentido del humor, dispuesto a saltarse todas las fronteras entre la realidad y la ficción, Juan Manuel Gil ha obtenido el Premio Biblioteca Breve 2021 con 'Trigo Limpio'.

Cómo una falsa novela de detectives, 'Trigo Limpio' sigue los pasos de un escritor dispuesto a cualquier cosa para darle forma a la novela perfecta e investiga un pasado que poco se le parece a lo que recuerda de su infancia perdida en un barrio periférico.

El autor comenta que esta novela surge a raíz de la fascinación que siente por la literatura y a raíz de una imagen que Gil no se podía quitar de la cabeza, la de un niño corriendo tras una pelota en medio de una pista de aterrizaje y con un avión apunto de aterrizar.

Juan Manuel Gil también nos ha contado por qué es tan importante el azar en su novela, asegura que es importante por que en la vida también es importante, no obstante, señala que el azar en la escritura es muy diferente ya que es el escritor quién está detrás de él. "El azar en literatura es un azar premeditado, es decir, el escritor intenta domesticar ese azar" asegura Gil.

Por otro lado también ha hablado sobre lo que sintió al recibir el Premio Biblioteca Breve 2021, afirma que sintió una gran responsabilidad.

"No me quito de la cabeza que este premio, este libro y esta aventura me depara un camino bonito, que espero que pase muy lentamente, que lo pueda gozar en todos sus detalles y que se me quede anclado.”