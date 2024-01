Otro año más, el Salón Manga de Barcelona se convierte en La Meca de los jóvenes aficionados a la cultura japonesa. Con las entradas casi agotadas, sus más de 165.000 asistentes encuentran de todo entre las paredes de este recinto de L’Hospitalet del Llobregat de la ciudad catalana. Desde comida, pasando por cosplayers, actividades, amigos, pero, sobre todo, el manga. Entre tanto libro y dibujo, existe una protagonista que, desde su creación en octubre de 2019, cada vez acapara más atención entre los distintos aficionados que acuden a la feria: Planeta Manga.

Se trata de una publicación, en formato derevista japonesa, perollena del mejor talento nacional. En ella, se pueden encontrar series largas, historias cortas, así como ilustraciones y entrevistas de ilustradores y creadores de todas las partes del país. Todos ellos con una pasión común por el manga.

"Entré en El Mundo del manga porque cuando era muy pequeña. A mí siempre me había gustado mucho dibujar. Lo veía en la tele, pero no sabía que era un cómic", cuentaKonata, autora de Kohva, un tomo que trata de una historia de supervivencia de unas tribus que viven en la nieve, enfrentándose a unas bestias contagiadas de un virus. "Cuando empecé a crecer,empecé a ir a una escuela de dibujo. Allí una compañera de clase me dijo que primero iba el cómic y luego el anime. Entonces, ahí descubrí lo que era el mundo manga y otaku", añade.

Planeta Manga reúne historias autoconclusivas, seriadas, ilustradas... Todo un universo que ha ganado mucha popularidad entre los jóvenes. "Hay muchos lectores de web Tune que cuando se enteraron de que salía el tomo se pusieron súper contentos, me mandaban mensajes desde todas las partes del mundo. Sobre todo, de Latinoamérica, preguntando que cuándo salía y que dónde se podía conseguir",cuenta Inma R, autora de Wild Beast Forest House. "El público está siendo súper agradecido y yo también con ellos", añade.

Incluso, puedes encontrar historias que han sido ilustradas a cuatro manos, es decir, dibujadas por más de un autor. "Fue maravilloso. Carles me contactó por Instagram, porque le habían recomendado trabajar con un guionista. Me fijé en su trabajo y le dije que no necesitaba un guionista, sino un agente" cuentaFernandoLlor, quien, junto a Carles, crearonSoma, una historia que trata la rutina de una dibujante amargada que, un día sin esperarlo, su vida da un giro de 180 grados cuando aparece un alienígena por la ventana de su cuarto. "A partir de ahí empezamos a hablar de un par de historias que me pasó. Ahí nos metimos en la labor de empezar Soma" añade.

Ana C. Sánchez, ha sido galardonada con Premio al Mejor Manga de Autoría Nacional con Limbo que cuenta la historia de Aurora, una chica con una peculiaridad: puede ver espíritus. "Supone una cierta recompensa a mi carrera y un reconocimiento del público que ha sido el que ha votado. Recibir esa aceptación me hace mucha ilusión", confiesa.

La feria Salón Manga de Barcelona, no sólo supone un lugar de encuentro entre los fans de la cultura japonesa sino un momento de homenaje a todos esos ilustradores e historietistas nacionales, creadores de una obra única con mucha aceptación popular. Un reconocimiento que Planeta Manga se encarga de hacer tributo.