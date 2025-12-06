Con el primer título de la colección, Criaturas Imposibles, se ha convertido en el fenómeno internacional que ha revolucionado el mundo de la fantasía en el último año. Una historia llena de aventuras y de criaturas asombrosas escrita de forma magistral por Katherine Rundell a la que ya han comparado con escritores de la talla de Tolkien o Philip Pullman.

El rey envenenado, el segundo libro de esta saga, es una historia sobre la valentía, la lealtad y el precio de proteger aquello que amamos. Una aventura que crece, que late y que atrapa. Katherine Rundell nos guía por un viaje donde la imaginación no tiene límites y dónde cada elección puede cambiar el futuro.

Una obra que continúa creciendo en el corazón de sus lectores y que ya se menciona junto a los grandes nombres de la fantasía moderna como Harry Potter o Las crónicas de Narnia.