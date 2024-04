Lucia mi pediatra vuelve a sorprendernos con un libro que derriba todos los mitos sobre la salud física y mental de niños y familias, Los virus no entran por los pies. Lucía Galán Beltrán es pediatra, escritora y madre de dos adolescentes, además es fundadora y directora de Centro Creciendo. Ha recibido docenas de premios por su labor divulgativa y su compromiso con la infancia. En su nuevo libro Los virus no entran por los pies. , la doctora García Galán vuelca toda la experiencia de más de 20 años de profesión para derribar los mitos que ella misma se ha topado como pediatra, como madre y como mujer. Con la evidencia científica como premisa esta es una obra práctica, tan llena de consejos médicos como de emoción, sensibilidad y empatía, al más puro estilo Lucía mi pediatra.

En un libro cargado de experiencias personales que tocan el corazón de sus miles de lectores, se encuentran cuestiones tan fundamentales como las infecciones, la alimentación y el neurodesarrollo o temas tan importantes como el sueño, la salud mental o el bullying. Desde las vacunas y los accidentes infantiles a los neuro mitos que las familias llevan años escuchando y la prescriptora número 1 de pediatría en España desmonta en su nueva obra tan práctica como divulgadora.

El motivo por el que ha decidido escribir este libro es porque, tras llevar 10 años en redes sociales, sigue escuchando los mismos mitos una y otra vez, con más fuerza si cabe, por la amplitud que dan las redes en algunos perfiles, "me he quitado los pelos de la lengua y he escrito el libro que siempre quise escribir con el rigor científico que merecen los temas de salud de nuestros niños y adolescentes".

Para la autora le resulta difícil especificar los temas de los que trata el libro, porque en él se derriban multitud de mitos, desde los "baby mitos" hasta avanzar en función de las edades y épocas que atraviesan los niños y los adolescentes. Una de las cuestiones principales en los que se centra es en la salud mental, ya que le rodean cantidad de dudas. Es por ello que Lucía Galán lo trata con mucha sensibilidad, además de con el rigor científico que merece, "es la parte que más tiempo me ha llevado, porque necesitaba recopilar toda la evidencia científica de la que disponemos hoy en día, además de recoger todos estos mitos que a muchos nos han tocado y que mayor estigma social generan".

Para la autora, la evidencia científica es uno de los pilares fundamentales en todos y cada uno de sus libros, "no entiendo mi profesión como pediatra sin el rigor y método científico encima de la mesa". Y es que, como cuenta Galán, cuando compartes experiencias personales, cuando se habla desde el sentir y te desnudas mostrando los miedos y temores e incluso de traumas superados, la gente puede llegar a confundir que es opinión personal y eso para ella es muy importante. Por consecuencia, en la primera parte de su libro, Lucía cuenta muchas de las experiencias que ha tenido en consulta, en el que padres y madres le contaban el mito y ella lo rebatía, "se quedaban sorprendidos o incluso las abuelas te ponían caras raras y decían que era una tontería, por eso desgrano distintas conversaciones que resultan ser muy divertidas de leer". Por otro lado, en la parte de salud mental, la autora escribe cartas personales a pacientes que han pasado por una situación de trance muy complicada, "estoy segura de que esas cartas las van hacer suyas, ya que hay muchos lectores que han pasado por situaciones similares".