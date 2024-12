El Manga Barcelona no solo goza de una reputación a nivel estatal sino que goza de una reconocida fama fuera de nuestro país. Prueba de ello es la importancia de los autores y autoras que lo visitan.

Para el 30 aniversario, el salón ha organizado junto a Planeta Cómic la esperada visita de uno de los mangakas mas importantes de Japón, Naoki Urasawa. Sin embargo, este 2024 no solo será el aniversario de Manga Barcelona, sino que también será el quinto aniversario de Planeta Manga, la revista tipo japonesa, realizada con autores y autoras nacionales. La publicación que se inició en 2019 ha recogido en sus páginas el talento de más de 80 artístas y ha visto su universo expandirse con tomos recopilatorios y novelas ligeras. Planeta Manga, no solo ha triunfado en España, sino que ha visto como muchas de sus obras se publican en países como Francia, Estados Unidos, Brasil o Italia. Además, dos de sus autoras Ana Oncina y Ana C. Sánchez, han recibido el International Manga Award del gobierno japonés, por sus obras Planeta y Limbo.

En definitiva, esta 30 edición de Manga Barcelona ha sido muy especial tanto para los miles de visitantes y participantes que ha acogido como para Planeta Manga, pero esto no terminará aquí. El año próximo Planeta Manga volverá con nuevo look y el salón regresará en diciembre con más sorpresas