SÁBADO A PARTIR DE LAS 08:00

Esta semana en Crea Lectura el Dr. Manuel Sans Segarra, autor del fenómeno editorial La Supraconciencia existe, nos habla de su nuevo libro Ego y Supraconciencia. Transforma tu vida con Hábitos atómicos en acción, el nuevo éxito de James Clear que arrasa en todo el mundo. Nos trasladamos al Manga Barcelona, un evento dedicado a la cultura asiática dónde conoceremos algunos autores de la revista paneuropea Manga Issho. Descubre todas las novedades literarias en Crea Lectura el sábado a partir de las 08:00 en laSexta.