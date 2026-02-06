Máximo Huerta, nos presenta su novela Mamá está dormida, una hermosa y emocionante historia sobre la memoria, el amor incondicional y los secretos familiares.

Narrado en primera persona y desde el punto de vista del protagonista, el periplo de un viaje en carretera hacia las montañas Navarras es, a su vez, una especie de trayecto emocional. "Es una mezcla de amor y mucho misterio" destaca Máximo Huerta.

Víctor del Árbol, un auténtico titán de la novela negra internacional nos presenta Las buenas intenciones, con este título cierra una trilogía memorable. Cuando todo se derrumba solo queda actuar incluso si equivocarse es lo único que uno puede hacer. Crimen venganza y una historia que vuelve para arrastrarlo todo. "Todos los autoengaños tienen su final y que uno acaba desvelando su verdadera naturaleza y lo que es". Destaca el autor.

Por último, en el programa también hablamos sobre el fenómeno Ana Huang que regresa a las librerías con The Defender, la segunda entrega de la saga Dioses del juego, una historia de amor entre deportistas de élite que ha enamorado a miles de lectoras.

Una vez más la autora despliega su estilo intenso y lleno de química entre personajes, consolidándose como una de las voces del género romántico contemporáneo. "Engancha porque el fútbol aquí no es solo un decorado, sino que afecta a cada decisión que toman los personajes a nivel laboral, familiar e incluso en su relación amorosa." Miriam Malagrida, editora de Crossbooks.

