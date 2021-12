Miguel Bosé prácticamente no necesita presentación. Un artista internacionalmente conocido con una larga carrera de éxito. Hijo de un famoso torero, Luis Miguel Dominguín y la bella actriz italiana Lucía Bosé, su hogar no fue nada común y corriente. Y como el cantante ha tenido una vida verdaderamente excepcional ha decidido plasmarla en unas memorias a las que ha titulado 'El hijo del Capitán Trueno'. En ellas, Bosé nos muestra su lado más desconocido, un libro lleno de anécdotas, de historias difíciles y también bellas.

Miguel Bosé cuenta que la idea de escribir este libro de memorias surgió a través de un amigo escritor Juan Estaban Constaín, ya que mientras conversaba con él recordando alguna anécdota de su vida este amigo le dijo: "Así, así las tienes que escribir, tal y cómo las hablas, no puedes tardar, no puedes desde luego no hacerlo".

En la entrevista el cantante nos desvela cuáles son los capítulos que le han traído mejores y peores recuerdos o que su madre llegó a poder leer casi todo el libro antes de fallecer. El artista asegura que a su madre le encantó y que incluso le animaba a que contara más cosas.

"He tenido una vida excepcional, una vida extraordinaria y que las memorias que guardo de toda esa vida a pesar de las durezas y las cosas desagradables, las memorias son bellas" sentenciaba Miguel Bosé sobre lo que había aprendido a la hora de escribir este libro.