YA A LA VENTA
Morir en la arena es el nuevo trabajo de Leonardo Padura, que repasa la historia de Cuba a través de sus protagonistas
El autor Leonardo Padura regresa con un nuevo trabajo, Morir en la arena, donde consigue contarnos a través de un relato dramático los últimos cincuenta años de la historia de un país, Cuba. El autor nos ha dado más detalles.
Morir en la arenaes la nueva novela de Leonardo Padura, cuenta la historia de Rodolfo, un hombre que vive bajo la sombra de un recuerdo imborrable, el asesinato de su padre a manos de su hermano, Geni apodado Caballo Loco.
Años después, ya jubilado, Rodolfo recibe la noticia que lo enfrenta de nuevo a ese pasado, su hermano enfermo, vuelve a casa tras salir de prisión.
A partir de ahí, la tensión se instala en la familia y todo lo enterrado comienza a salir a la superficie. Basada en una historia real esta novela nos habla de la violencia, de la memoria y la Cuba de las últimas décadas.