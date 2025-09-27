Morir en la arenaes la nueva novela de Leonardo Padura, cuenta la historia de Rodolfo, un hombre que vive bajo la sombra de un recuerdo imborrable, el asesinato de su padre a manos de su hermano, Geni apodado Caballo Loco.

Años después, ya jubilado, Rodolfo recibe la noticia que lo enfrenta de nuevo a ese pasado, su hermano enfermo, vuelve a casa tras salir de prisión.

A partir de ahí, la tensión se instala en la familia y todo lo enterrado comienza a salir a la superficie. Basada en una historia real esta novela nos habla de la violencia, de la memoria y la Cuba de las últimas décadas.