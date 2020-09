‘El mundo no es como crees’ es un relato dispuesto a que los lectores reflexionen acerca de lo que ocurre en nuestro día a día. El medio de análisis divulgativo El Orden Mundial, EOM, da un salto desde la pantalla al papel. Este libro recopila varias de las investigaciones de interés actual basadas en datos empíricos. El 1 de septiembre llega a las librerías.

El Orden Mundial se dedica a explicar aquello que pasa en el mundo desde el año 2012. Nació como un blog para acercar a las personas a todos aquellos aspectos que guían el mundo y que, en muchas ocasiones, damos por hecho. Por ejemplo, por qué adelantamos o atrasamos la hora o qué motivos tienen los países que no siguen esta costumbre. Así pues, esta revista ha terminado convirtiéndose en un medio de referencia en el análisis internacional.

Su objetivo principal ha sido siempre mostrar la realidad y contextualizarla para que los usuarios puedan comprenderla. Del mismo modo ocurre en su primer libro ‘El mundo no es como crees’, ya que no pretenden imponer una visión propia. Su intención es resolver y reflexionar sobre aquello que convive con nosotros en la sociedad.

El relato pretende desmentir mitos a través de hechos contrastados y eliminar las evidencias de diferentes tópicos como “una pandemia como esta no se podía prever”. El planteamiento de afirmaciones como “los robots nos van a quitar el trabajo” o “si quieres ayudar, haz un voluntariado” es lo que encontraremos en este relato que, desde el primer momento, quiere separar las piezas del puzle para volverlas a unir.

Además, ‘El mundo no es como crees’ no respeta muchas de las creencias, dogmas o ideas preconcebidas que aceptamos de manera innata, a causa del paso del tiempo. Su finalidad es desmontarlo todo para empezar de cero y hacer reflexionar al lector sobre aquello que carece de sentido o no, basándose en datos contrastados. “Reflexionar y entender que el mundo no es siempre como creemos”, dicen los autores.

El Orden Mundial nos trae ‘El mundo no es como crees’, con el que podremos negarlo todo, considerarlo y descubrir a partir del 1 de septiembre.