Sandra Barneda presenta 'Las olas del tiempo perdido' después de haber sido Finalista del Premio Planeta 2020 con 'Un océano para llegar a ti' en su última novela 'Las olas del tiempo perdido' nos traslada a los veranos de la niñez a aquellos que creíamos infinitos. Un tiempo que nos recuerda la importancia de pertenecer, de volver a la tribu, de recuperar siendo adultos a los niños que fuimos.

Con esta emocionante novela sobre los lazos de amistad y la necesidad de cerrar heridas, la autora nos muestra que el dolor, como el amor, es una fiera indomable que araña y sana a partes iguales.

"La infancia y la juventud se nos fija en el alma" comenta Sandra Barneda. Esta es una de las principales razones de por qué la autora decidió ambientar su nuevo trabajo en esta etapa de la vida.

Las novelas de Barneda se caracterizan porque hablan mucho de emociones y sentimientos. "Se podría decir que me he convertido en una escritora de corazón" señala la escritora. "Me gusta cada vez más investigar sobre el corazón y cómo funcionamos desde ahí [...] me gusta construir historias donde nos demos cuenta de que el verdadero motor es el corazón" destaca.

Tras ser finalista del Premio Planeta en 2020 la escritora y presentadora ha encarado este nuevo reto de escribir una novela sintiéndose privilegiada por formar parte del Premio Planeta, sin embargo, con respecto a la novela, asegura que esta es una nueva historia y que siente un poco de vértigo de cómo la recibirán los lectores. No obstante, afirma que ha disfrutado mucho mientras escribía esta historia.

"’Las olas del tiempo perdido' es una novela tierna, que invita a disfrutarla mucho. Cada persona se podrá sentir identificada con cada uno de los personajes" Finaliza Barneda.

