SÁBADO A PARTIR DE LAS 09:00

Esta semana en Crea Lectura descubrimos Los nuevos, el regreso de Pedro Mairal a la novela después de su aclamada La uruguaya. Elsa Punset nos presenta su nuevo libro Alas para volar, una guía transformadora para volver a empezar. Hablamos con Roberto Santiago de su nuevo thriller juvenil El círculo, una novela descarnada y emotiva sobre el bullying. Descubre todas las novedades literarias en Crea Lectura.