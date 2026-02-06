El escritor Pedro Mañas y el ilustrador David Sierra, siguen conquistando a los más pequeños con las aventuras y la magia de Anna Kadabra, Marcus Pocus y el club de la luna llena. En esta ocasión en Anna Kadabra. La tormenta arcoíris, Anna harta de la lluvia decide invocar la primavera, aunque el precio que deberá pagar por hacerlo resulta de lo más inesperado. Fantasía, misterio y diversión se mezclan en esta historia protagonizada por Anna y sus amigos. Demostrando que las brujas pueden equivocarse y aprender.

Los autores nos cuentan que seguir escribiendo las aventuras de Anna es todo un desafío: "Ya hemos llevado a Anna y a su club por todas partes, al bosque, a la ciudad, a lo subterráneo, a la playa... al mismo tiempo, ese reto supone explorar el universo de Anna Kadabra e ir ampliándolo, ir conociendo nuevos escenarios, nuevos personajes. Al mismo tiempo que ofrecemos al lector nuevas aventuras nosotros vamos conociendo más al personaje y todas las posibilidades de su mundo" Destaca Pedro Mañas.

El pájaro y el corazón de piedra de Carissa Broadbent se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos del romantasy del momento. Intriga, rivalidad, lucha de poder y amor prohibido se entrelazan en una saga que combinan una ambientación oscura con una intensidad emocional arrebatadora.

Con un ritmo de lectura adictivo y una tensión constante, la autora construye un mundo vampírico lleno de sombras, pero también de redención donde los lazos entre luz y oscuridad son tan peligrosos como irresistibles.

Esta saga de los Reinos de Nyaxia es tan especial es que la autora es "capaz de crear un mundo lleno de peligros, cruel, muy salvaje, donde los vampiros gobiernan, pero a la vez tiene mucho talento a la hora de escoger personajes con los que nos podemos sentir identificados, muy vulnerables y que están siempre dispuestos a enamorarse". Destaca María Escuin, editora de Ficción Internacional del Grupo Planeta.

Carla Gracia irrumpe en el panorama literario con El jardín dormido, una novela sobre segundas oportunidades y encontrar nuestro lugar en el mundo.

Una historia emocional y sensorial donde acompañamos a su protagonista Iris, una mujer atravesada por una crisis vital que tras ver a un anuncio que se busca a una persona sensible para despertar un jardín viaja hasta una misteriosa finca en el Ampurdán, la casa del olvido. Allí encontrará la posibilidad de concederse una segunda oportunidad.

"El jardín dormido nace de mi necesidad de reconectar con la naturaleza, a veces vamos viviendo y viviendo sin darnos cuenta de que estamos escondiendo heridas debajo del corazón" cuenta la autora Carla García.

