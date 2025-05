Con un estilo afilado y una habilidad casi quirúrgica para conseguir suspenso J.K. Franco se ha consolidado como una de las voces más intrigantes del thriller contemporáneo. En su última novela, Hasta que tu muerte nos separe, el autor nos sumerge en una historia de amor, traición y justicia que desafía los límites de la moral y nos deja preguntándonos hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por proteger a quién amamos. Hoy charlamos con él sobre los secretos detrás de esta historia adictiva, su proceso creativo y alguna que otra confesión literaria que no te querrás perder

La historia de Hasta que tu muerte nos separe no cuenta la historia de Johnny y Mary. Johnny Miracle es un hombre con muchas cuentas que saldar, pero tiene un plan: divorciarse de Mary, su mujer, para quedarse con su dinero, su viñedo y todo aquello que ella aprecia. Para él, es un plan sin fisuras, ya que conoce el secreto más oscuro de Mary y no dudará en usarlo. A quien no conoce, al menos no como él cree, es a su mujer. Mary es consciente de los trapos sucios que oculta su marido, y, para ella, divorciarse de Johnny no será suficiente: está decidida a matarlo.

Una trepidante historia de venganza sobre una mujer que decide tomarse la justicia por su mano. J. K. Franko crea un puzle de suspense en esta novela llena de giros inesperados y con un sorprendente final.

"El libro va de mujeres motivadas, [...] y la reflexión que hace Mary sobre su vida misma es el mensaje más importante." Destaca el autor sobre esta novela.