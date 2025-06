En un panorama donde las redes sociales se han convertido en un recurso casi obligatorio para marcas y empresas, este nuevo libro se atreve a desafiar esa creencia. Lo que nunca te contaron de las redes sociales llega a las librerías con una mirada crítica y necesaria sobre el verdadero papel de estas plataformas en la construcción de marca.

La obra, escrita por cuatro referentes del marketing y la publicidad en España: Agustín Medina, Francisco José González, Fernando Herrero y Juan Ramón Plana, plantea que las redes sociales pueden ser más una trampa que una solución para muchas marcas.

Para profundizar en esta perspectiva, conversamos con dos de sus autores, Agustín Medina y Francisco José González, quienes aportan una visión clara sobre los riesgos y errores más comunes que cometen los anunciantes en el entorno digital.

Según Medina, el lector encontrará en este libro "un criterio nítido sobre la relación entre las marcas y las redes sociales", un tema que, asegura, "no siempre se tiene tan claro". El objetivo es que los profesionales del marketing entiendan cómo integrar estratégicamente estas plataformas dentro de su plan de comunicación y no caer en errores comunes.

Uno de los principales argumentos del libro es que las redes sociales, por sí solas, no sirven para construir marca. González es contundente al señalar que dedicar la mayor parte del presupuesto publicitario a las plataformas sociales puede ser "una trampa mortal para las marcas". Explica que las redes pueden ser útiles en acciones puntuales, pero esto no significa que sustituyan a los medios tradicionales a la hora de generar valor de marca a largo plazo. "La televisión, la radio o la prensa siguen siendo esenciales para construir marca, mientras que las redes deben ocupar un porcentaje mucho menor", afirma.

Para Medina, el mayor error de las empresas es pensar que pueden construir marca únicamente a través de redes sociales porque "son más baratas". Pero advierte que esto es un gran malentendido: "Las redes sirven para vender o promocionar, pero la marca se construye de otra manera. Los únicos que hacen marca en redes sociales son los influencers", subraya.

En cuanto al retorno de inversión (ROI), ambos autores coinciden en que las redes pueden ofrecer una sensación engañosa de eficacia. "A corto plazo parece que sostienen la marca, pero eso puede confundir a quienes analizan los datos", explica González, quien defiende que la televisión sigue siendo el medio más eficiente, ya que combina dos ventajas clave: impulsa las ventas y, al mismo tiempo, construye marca.

Finalmente, Medina lanza un mensaje claro a los profesionales del marketing y, sobre todo, a los emprendedores: "Si no tienes una marca, no tienes una empresa". Este cree que el libro ayudará a entender que, aunque las redes pueden tener un papel importante, es esencial saber para qué sirven y para qué no. "No decimos que las dejen de usar, pero sí que las utilicen con criterio", concluye.