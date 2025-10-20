SÁBADO A LAS 09:00

Esta semana en Crea Lectura, Rafael Tarradas Bultó regresa con su nueva novela La Protegida, una historia de venganza, poder y justicia bordada entre los telares de una colonia textil del siglo XIX. Carme Chaparro vuelve con Venganza, la novela que la consagra como la reina del thriller en español. Hablamos con Alfonso Goizueta sobre El sueño de Troya, una historia de ambición, misterio y la peligrosa búsqueda de la ciudad perdida. Descubre todas las novedades literarias en Crea Lectura el sábado a partir de las 09:00 en laSexta.