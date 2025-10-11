Isla de Man, 1938. Un amor inesperado. Una guerra a punto de estallar. Una gran premisa de una novela que será inolvidable: La dama de la niebla.

En un rincón remoto del mar de Irlanda, Mila Kovak, una joven piloto española, llega para participar en una de las pruebas automovilísticas, pero es fuera de la pista donde Mila deberá afrontar su verdadero desafío y enfrentarse a su historia, a una pasión inesperada y a las sospechas que aún planean sobre la muerte de su marido.

Carla Montero firma una novela emocionalmente llena de amor y verdades en un mundo que está a punto de cambiar para siempre.

"Mila Kovac es un personaje que hace homenaje a todas esas mujeres que compitieron en igualdad de condiciones con los hombres en las carreras, en los grandes premios, y que sus historias han quedado ocultas por el relato masculino, como suele ocurrir con la mayor parte de los personajes femeninos a lo largo de la historia", nos ha explicado Carla Montero acerca de las historias protagonizadas por mujeres que muchas veces permanecen ocultas en la memoria.

"La dama de la niebla nos traslada a la década de 1930, una década apasionante, y en concreto del año 1938, donde un grupo de pilotos van a trasladarse a la isla de Man para una competición de automovilismo. Escogí este año porque creo que es un año crucial para la historia de Europa. Es el año del pacto de Múnich, cuando ya se veía que se avecinaba ese gran conflicto que luego sería la Segunda Guerra Mundial", nos ha contado la autora sobre el porqué de esta fecha para su novela.