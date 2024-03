Historia universal de las soluciones es el nuevo libro de José Antonio Marina, el filósofo incansable que ha conseguido romper los corsés académicos y acercar al gran público una forma diferente de entender la vida. Autor de grandes libros como Deseo interminable o biografía de la humanidad viene a presentar en Crea Lectura su nuevo y elocuente trabajo.

Su nuevo libro, Historia universal de las soluciones es un viaje por la filosofía, la neurología, la lingüística y la psicología para mostrarnos otra forma de entender la inteligencia humana.

José Antonio Marina, preocupado por cómo aprenden los políticos a solucionar los problemas se adentra en una búsqueda de la teoría de las soluciones con el objetivo de llegar a la felicidad pública. Historia universal de las soluciones se convertirá en un referente para un nuevo pensamiento político y una herramienta imprescindible para la enseñanza del futuro porque en el horizonte de todas las buenas soluciones se encuentra la más pura felicidad.

Este libro va dirigido "a todos aquellos que necesitan solucionar sus problemas" señala Marina, "que pueden ser problemas personales, afectivos, sociales y en especial en este libro a los problemas políticos y como ese nos afecta a todos, el libro es para un público muy general".

El escritor destaca que no existe una hoja de ruta para que los políticos aprendan, sino que lo van haciendo conforme escalan en el poder. No obstante, según José Antonio Marina este camino "les enseña cómo obtener ese poder pero no cómo ejercerlo" por lo que cree que sería conveniente crear una academia para desarrollar el talento político.

Finalmente, el autor asegura que como en otros de sus libros ha tenido muy en cuenta al lector por lo que este no tiene que estar especializado en nada.