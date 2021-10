Cada vez somos más conscientes de lo importante que es cuidar de nuestra salud mental y emocional, y para ello, además de acudir a un especialista cuando sea necesario, es esencial aprender a identificar nuestras emociones a través de las señales que nos manda nuestro cuerpo. Para ello, Rosa Molina, psiquiatra investigadora y divulgadora, ha escrito 'Una mente con mucho cuerpo', un libro que nos ayudará a tomar mejores decisiones y nos dará herramientas para cuidar de nuestra salud mental.

Entender nuestros sentimientos

Según la doctora Rosa Molina, todas nuestras experiencias, emociones y sentimientos se producen antes que nada en el cuerpo, y el sufrimiento psíquico en muchas ocasiones solo se libera a través del dolor físico. "Cuando no se encuentran evidencias de daños físicos que justifiquen los síntomas de esa persona, solemos quitarle importancia diciendo que 'no le pasa nada, todo es sicológico', como si lo que estuviera en nuestra mente no fuese importante".

Es por esto que es tan importante comprender nuestros sentimientos y saber cómo gestionarlos.

Evitar el cerebrocentrismo

Rosa Molina se refiere con este término a la "atención excesiva que recibe el cerebro como órgano, al sistema nervioso central, que es inevitable cuando hacemos investigaciones, pero en ocasiones podemos caer en el error de intentar explicar todo el comportamiento humano a través de lo que pasa en nuestro cerebro, desconectado del resto del cuerpo".

Por eso, la autora insiste en que "la mente no emerge solo de nuestro cerebro, sino de nosotros en conjunto, y de la interacción con las demás personas".

El cerebro es un órgano que dejando a un lado las enfermedades neurodegenerativas, envejece muy lentamente, "esto lo vemos constantemente, personas con más de 90 años que tienen sus funciones cognitivas prácticamente intactas". Por eso, es tan importante cuidar de nuestra salud mental, ya que el cerebro nos acompañará a lo largo de toda nuestra vida.