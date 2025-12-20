Con La debilidad de los peones, vigesimoséptimo premio TIFLOS de NOVELA 2025,Santiago Casanova nos sumerge en una historia donde lo cotidiano se transforma en tragedia.

Ambientada en una república comunista de órbita soviética, la novela sigue a Danilo Halych, un funcionario gris, cuya vida da un vuelco cuando pierde un maletín con la recaudación de las pólizas de entierro. Lo que parecía un simple infortunio, se convierte en un descenso Kafkiano a la desconfianza, la represión y la crueldad de un sistema que necesita fabricar culpables.

Santiago Casanova nos ha contado algunos detalles de la novela, asegura que un detalle especial de su protagonista, Danilo Halych, es que podría ser cualquiera con una vida sencilla a la que de repente le pasan cosas absolutamente impensables.