Terry Hayes nos ha hablado de su nueva novela, El año de la langosta, un thriller político implacable 10 años después del éxito internacional Soy Pilgrim, que cautivó a millones de lectores en todo el mundo.

Esta extraordinaria novela de aventuras es la mezcla perfecta John le Carré y las series Homeland y The Last of Us. Un rompecabezas geopolítico, impecable, adictivo y muy cinematográfico que transporta al lector de Washington a Irán, pasando por Rusia o Nueva York, siempre de la mano de Kane, un espía de la CIA especializado en misiones en zonas de acceso restringido.

El autor asegura que "la gente cree que la CIA puede hacer cosas horribles" y él mismo lo vivió en sus carnes cuando investigó cómo Estados Unidos arrastró a Australia al conflicto de Vietnam del siglo pasado.

Terry Hayes se ha convertido en el máximo referente del thriller político gracias, en parte, a sus vivencias como periodista de investigación, corresponsal político y guionista de películas como Mad Max. "Aprendí muchas habilidades", confiesa y conoció a trabajadores de inteligencia de diferentes gobiernos además de soldados de las fuerzas especiales, cuyos testimonios le han ayudado a escribir esta historia.

El autor nos enseñará cómo funciona este mundo entre bambalinas y el lector se encontrará en esta novela con "el viaje de un hombre hacia el corazón de la oscuridad" ya que "si falla, el mundo se hundirá".

Según sus palabras, su proyecto más ambicioso, y un desafío ya que, por normal general, "las editoriales prefieren libros más cortos". Por todo ello, sus lectores no podrán resistir el impulso de seguir pasando páginas para descubrir si el protagonista logra su objetivo.