Este otoño por fin se ha celebrado un nuevo salón Manga de Barcelona de forma presencial. Se trata de un exitoso evento que reúne a miles de personas durante cuatro días, esta vez, siguiendo todas las medidas sanitarias.

También se montó un estand de firmas de 'Planeta Manga' con gran acogida de público. 'Planeta Manga' es una exitosa antología en formato de revista japonesa pero con decenas de artistas hispanohablantes. En las páginas de la publicación se pueden encontrar historias autoconclusivas, otras seriadas, además de artículos e ilustraciones. En cada entrega participan artistas reconocidos como Ana Oncina, Laya López o Kenny Ruiz.

Ana Oncina publicará en diciembre 'Just Friends' un tomo autoconclusivo y narra la historia de dos amigas que se reencuentran tras 15 años.

También ha habido espacio para los talentos emergentes que han ido consolidando su presencia en el panorama Manga, hablamos de Luis Montes, Ana C. Sánchez, Sergi Hernández, Toni Caballero o Blanca Mira.

"Si algo hemos visto de Planeta Manga estos años es que tiene cabida todo tipo de estilos e historias, pero lo más importante para un artista que quiera estar en Planeta Manga es que su obra sea honesta" destaca Toni Caballero.

La autora Blanca Mira por su parte señala la gran oportunidad que está siendo el poder publicar en esta revista para llegar a más público. Por otro lado, Luis Montes afirma sentirse abrumado por el cariño que está recibiendo de la gente.

El Universo Planeta Manga se expande con más números, tomos recopilatorios y novelas y no solo en España, alguna de sus historias también se editan en América latina, Italia, Francia o Estados Unidos, pero no es el único manga no japonés que edita en España.

Durante el salón también estuvieron presentes Eric Cuaresma y Cristina Jorge, guionista e ilustradora de ‘Space Drum’ una de las novedades más destacadas. "El manga español está empezando y va a coger mucha fuerza" destaca Cristina Jorge.

Toda una demostración de que el manga levanta pasiones en España sin importar de donde provenga.