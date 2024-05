El exitoso escritor Francisco de Paula Fernández, alias Blue Jeans, nos presenta su nuevo libro Una influencer muerta en París, un thriller juvenil sobre el mundo de los influencers y la rivalidad de los creadores de contenido que transcurre en una de las ciudades más bonitas del mundo, París.

En su nueva novela, no todo es tan bonito, ya que una de las candidatas a ser mejor influencer del año aparece muerta. En este libro los lectores deberán descubrir si el asesino se esconde entre uno de los otros candidatos. Una novela vertiginosa, intrigante y actual, en la que el amor, la incomprensión y salud mental también estarán presentes.

Blue Jeans con 17 libros publicados, es conocido como el maestro del thriller juvenil ya que sus novelas destacan por su ritmo, llenas de giros y sorpresas que atraparán al lector con la amistad y el amor como elementos de todas sus novelas. Esta nueva novela llega tras el éxito de la saga La chica invisible. Además, el autor también tiene un proyecto audiovisual pendiente que se titula El Campamento.

Blue Jeans asegura en Crea Lectura que el lector encontrará una historia muy dinámica y actual. En esta ocasión la historia nos lleva hasta París y se desarrolla en un entorno novedoso como son los creadores de contenido de las redes sociales.

"He elegido este tema de los creadores de contenidos porque es un tema muy presente, yo creo que entre los jóvenes es de lo que más se habla, una nueva profesión, una nueva forma de ganarse la vida y por gente muy joven que vive cosas muy fuertes" además señala que le interesaba sobre todo analizar ya no solo el punto de vista del consumidor, sino del propio influencer "Lo que sufren, los temas de salud mental, de identidad y cómo lo viven ellos, me pareció un punto muy interesante".

"Lo que más me gustaba de pequeño era jugar a ser el detective" destaca Blue Jeans señalando que era un ávido lector de misterio cuando era niño y es probable que ese sea el motivo principal por el que le gusta jugar con sus lectores para que traten de averiguar quién es el asesino antes de que él como escritor lo acabe desvelando.

En cuanto a los temas que se tocan en la novela como la salud mental o el amor, asegura que son temas de plena actualidad entre la gente más joven. Aunque antes fuera un tema más tabú ahora es algo principal y de lo que más se habla. "No es un tema que se evite hablar y es un tema actual, por lo que lo tengo tratar y lo hago con el máximo respeto y huyendo de morbos". Por otro lado, el autor también recupera a ese Blue Jeans que también hablaba de amor, amistad y desamor.