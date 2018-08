Es fundamental mantener limpios los bosques para evitar los incendios

Es esencial mantener limpios los bosques para evitar los incendios, por ello, algo fundamental es llevar a cabo distintos trabajos de limpieza.



Por eso, acompañamos a la Brigada Forestal de Hoyo de Manzanares para ser conscientes del gran trabajo que realizan cada día, a lo largo de todo el año.



¿Qué herramientas necesitan? casco, gafas de protección, orejeras, guantes y ropa adecuada a cada uso.

Tenemos que mantener limpio el bosque y recuperar sus usos… como el aprovechamiento de la madera, de la resina o como lugar de pasto para la ganadería.



Pero ante todo, cuidado en el monte al hacer barbacoas, no dejes basura en el campo, no tires colillas, no dejes vidrios tirados y sobre todo, que si se ves algún incendio hay que llamar al 112, aunque finalmente sea una falsa alarma.