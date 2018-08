La capa de hielo del Ártico acelera su deshielo y se reduce la mitad

Entre marzo y septiembre de este año la capa de hielo del Polo Norte ha perdido 11,83 millones de km2 y en ese último mes su tamaño ha llegado a reducirse a la mitad con respecto a la extensión media mínima estacional del periodo 1979-2000.



La Organización Meteorológica Mundial, que actúa como uno de los principales brazos científicos del sistema de Naciones Unidas, ha desvelado que la superficie del Ártico se redujo el 16 de septiembre pasado a su talla mínima desde que existen observaciones por satélite.



Comparado con la extensión mínima media estacional del periodo en cuestión se concluye que "desapareció" el 49% del hielo o lo que equivale a la talla de la India (3,3 millones de kilómetros cuadrados).



Al presentar el "Estado Mundial del Clima 2012", con los resultados de todos los fenómenos meteorológicos extremos ocurridos en el mundo de enero a octubre, la OMM señaló que la situación del Ártico es una evidencia más de "los profundos trastornos que están ocurriendo en los océanos y la biosfera".



El secretario general de la OMM, Michel Jarraud, considera que hay que estar alarmados por el ritmo "espectacular" del deshielo -observado no sólo en el Ártico, sino también en Groenlandia- porque si bien el hielo volverá a formarse este invierno "será un hielo fino y más vulnerable a futuros deshielos".



"Definitivamente, nuestro mensaje es que la tendencia (al encogimiento de la capa helada) no sólo continúa, sino que se acelera", comentó el responsable de la organización científica.



La talla de la capa helada el día del récord mínimo (16 de septiembre) fue incluso un 18% inferior al récord mínimo de dos años antes.



Al explicar las consecuencias del deshielo del Ártico, Jarraud mencionó que, además de contribuir a la subida del nivel del mar, "puede ser una de las causas del frío extremo en Europa y en el norte de Asia al inicio de este año". Aclaró que esto "no es incompatible con el calentamiento del planeta, sino más bien una consecuencia de este fenómeno. El calentamiento global no será uniforme".



Sobre el otro polo de la Tierra, el continente Antártico, la OMM indicó que éste alcanzó el pasado marzo su cuarta mayor extensión histórica -5 millones de kilómetros cuadrados- para un mes de marzo (periodo de deshielo), llegando a ser un 16 por ciento mayor que la media para ese mes.



En su periodo de expansión (septiembre), la Antártida registró su mayor tamaño desde 1979 hasta los 19,4 millones de kilómetros cuadrados.

Al explicarlo, Jarrau señaló que el Ártico es mucho "más sensible" que la Antártida al aumento y las variaciones de temperaturas.

El Ártico, sin embargo, es más importante para el sistema climático global porque sin la capa de hielo del océano habría más energía solar que llegaría y calentaría el mar, reforzando así el calentamiento del planeta.





Ante esta situación tan alarmante, Greenpeace promueve en más de 40 países la campaña #SalvaElÁrtico. Ahora, Hazte Eco se suma a ella recogiendo más firmas para lograr que las zonas no habitadas del Ártico obtengan una declaración de Patrimonio de la Humanidad.