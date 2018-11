Enérgicas, un concierto para reivindicar el papel femenino en la transición energética

Cecilia Carballo, directora de programas de Greenpeace y Rocío Saiz, cantante de las Chillers, nos cuentan la importancia que tiene que se tome en cuenta a la mujer en las decisiones relacionadas con la transición energética.

"Si no participamos en las negociaciones de cambio climático, si no somos parte de un nuevo modelo económico que no contemple nuestras necesidades y, sobre todo, nuestras soluciones", afirma Carballo.

Las Chillers están acostumbradas a reivindicar sobre un escenario, en el concierto Enérgicas, también lo han hecho.