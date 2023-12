El estudio, titulado 'De mascotas a perrhijos: los españoles ante la nueva Ley de Bienestar Animal' y basado en una encuesta de más de 1.700 personas, también señala que entre las medidas del reglamento que han tenido mejor aceptación por parte de la población están aquellas destinadas a controlar la tenencia y garantizar una buena atención a estos animales. En concreto, ha indicado que el 60% respalda la sanción por dejar sola a la mascota más de 24 horas, todo ello aunque el 28% de los encuestados afirma haber dejado solo a su mascota un día entero por motivos como el trabajo, algún imprevisto como una enfermedad, por ocio o vacaciones.

Adopción de perros | Pexels

No obstante, lo más habitual (47%) es que los dueños dejen solos a sus perros una media de menos de cuatro horas al día. Según el documento, otro 40% suele dejar a su mascota en casa sin vigilancia entre cuatro y siete horas, coincidiendo con la jornada laboral, mientras un 40% de los dueños reconoce dejarlo atado a un comercio para hacer recados, algo que está prohibido en la nueva norma. También se han recibido de manera positiva por parte de la población española la prohibición de la compraventa de animales en establecimientos, dado que cerca del 60% de los españoles está a favor de prohibir venta de perros en las tiendas o que la cesión de estos en la adopción entre particulares quede registrada en un contrato. En este sentido, el informe también señala que el 56% de los canes han sido adoptados, pero el 29% de los propietarios admiten que han comprado su mascota. Por último, entre las sanciones que se recoge en la nueva ley también ha sido bien acogida la multa por no tener al perro con microchip (63%).

Un perro cuesta más de 1.900 euros anuales

Por otro lado, el informe ofrece una radiografía de los hogares con perro en España, donde el 42% de los ciudadanos considera a este animal un familiar y más del 7% lo ve como un hijo. El documento detalla, además, que tener un can cuesta, de media, 1.982 euros al año o 165 euros mensuales. Esto se divide en alimentación (49,8 euros/mes), la partida en la que más invierten los españoles, seguido del veterinario (34,7 euros/mes) y las vacunas (24,8 euros/mes), de acuerdo al documento, que también indaga en los gastos en seguro.

Perros | Pexels

En concreto, refleja que siete de cada diez propietarios tienen asegurado actualmente a su animal de compañía. De ellos, el 63% a través de seguro de Hogar y un 37% mediante una póliza específica para perros. Entre quienes afirman tenerlo contratado, la cobertura que más valoran es la Responsabilidad Civil (75%) seguido de los daños al perro (47%) y la asistencia veterinaria (34%).

No obstante, el informe también advierte de que casi el 30% de los dueños admite no tener aún seguro para su perro pese a que esto será obligatorio, una medida que entrará en vigor cuando se desarrolle el reglamento de la Ley de Bienestar Animal. Al respecto, el estudio señala que un 52% de los propietarios encuestados está a favor por la protección que ofrece la cobertura de responsabilidad civil ante posibles percances ocasionados por su mascota. Este porcentaje se eleva al 60% si se tiene en cuenta también a quienes no tienen perro.

Ataques de perros

Por otro lado, el estudio ahonda en los ataques causados por los perros. En concreto, el 10% señala que su can ha atacado en alguna ocasión a otra persona o animal, ocasionando heridas leves como arañazos (64%) pero también graves como mordeduras (23%), siendo las víctimas más frecuentes su propio dueño (38%), otro perro (28%) u otro miembro de la familia (26%). En cuanto a las sanciones por estos percances, el informe señala que casi cuatro de cada diez dueños cuyos perros atacaron señalan que tuvieron que pagar una multa de entre 600 euros y 3.300 euros.

Ataques de perros | Pexels

Esta cifra puede elevarse sustancialmente, especialmente en caso de daños personales severos. Por comunidades autónomas, Navarra (20%), Castilla y León y Castilla-La Mancha (ambas un 14%) son las comunidades con el mayor porcentaje de dueños que reconocen que sus perros han atacado en una o más de una ocasión. Por el contrario, Comunidad Valenciana (6%), Aragón y Extremadura (ambas un 3%) son las regiones con un menor porcentaje.