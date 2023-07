Las estaciones meteorológicas de AEMET registraron este 18 de julio, las temperaturas más alta en lo que llevamos de verano hasta esa fecha con los 45,4º medidos en Figueres (Girona), dato que también supone el récord de temperatura para la Comunidad Autónoma de Cataluña desde que hay registros, superando los 43,7º que se alcanzaron en Alcarrás (Lleida) en junio de 2019.

Según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, este valor de Alcarrás también se superó este martes, 18 de julio, en la localidad de Porqueras (Girona), con 44,3º grados. Por encima de los 43º grados quedaron varias localidades de Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón, y alrededor de 140 estaciones de la red de la Aemet superaron los 40º grados.

La noche del 18 de julio también fue muy cálida, y los termómetros no bajaron de 28º grados en puntos de Baleares, y en 45 estaciones de la red de Aemet la temperatura no bajó de los 25º grados, es decir, "hubo una noche tórrida", según Del Campo. Y la madrugada de este miércoles, 19 de julio, "ha vuelto a ser muy cálida", según Aemet, con puntos de Baleares y de la Comunidad Valenciana en los que no se ha bajado de 28º grados y con unas 90 estaciones de la red que hasta las 8:30 horas de la mañana no han bajado tampoco de 25º.

El martes, 18 de julio, hubo además de lo mencionado anteriormente, cuatro récords de registros de temperatura máxima para el mes de julio en estaciones de la red principal de Aemet, entre ellos, en Albacete, con 41,5º grados, se superó el registro anterior por una décima. Además, en Lleida, con 43,2 grados, se superó también por una décima el récord anterior; en Teruel, con 40,6º grados, superó por cuatro décimas su récord anterior, y en Daroca (Zaragoza), una temperatura de 40,5º grados supuso el récord por siete décimas con respecto al anterior, que fue medido en 1995, estación esta de Daroca que tiene más de 100 años de datos.

Según Del Campo, también hubo tres registros absolutos, es decir, "no solo de julio, sino de todo el año de temperatura mínima más alta". Esto sucedió en Cuenca, con una temperatura mínima de 24,7º, que supera en seis décimas el récord anterior de 2012; además, en Calamocha (Teruel), con 22,2º grados, se supera el anterior registro máximo de 2009. En Daroca (Zaragoza), con una temperatura mínima de 25,3º grados se superó en una décima el récord anterior alcanzado anteriormente en 1928. "Este recorrido va vigente, por lo tanto, casi un siglo", ha señalado Del Campo.