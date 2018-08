Los animales con cerebro grande tienen una gran capacidad para innovar

Los científicos del CREAF concluyen en su estudio que primates, cetáceos, loros y cuervos innovamos porque tenemos una vida larga y estamos adaptados a vivir en continuos cambios.

Esta es una de las conclusiones de este estudio publicado en la revista 'Philosophical Transactions of the Royal Society', los investigadores explican que los animales innovamos cuando tenemos que responder a problemas nuevos a los que nunca nos hemos enfrentado antes.



Así, este estudio sugiere que la capacidad de innovar no ha sido seleccionada directamente, sino que emerge cuando se combinan varias adaptaciones que han evolucionado para otros propósitos, como poseer un cerebro grande, tener curiosidad para explorar el entorno y disponer de apéndices que permitan manipular objetos.



Cuando se combinan estos rasgos, el animal adquiere la capacidad de resolver problemas innovando.



Con todo esto, los expertos explican algunas observaciones soprendentes, como por ejempli que determinadas especies que nunca utilizan herramientas, en estado salvaje, como los grajos, que en el laboratorioexhiben una gran habilidad para utilizarlas y ser capaces deextraer alimento de un tubo.



Esto refuerza la idea de que la capacidad de innovar, al depender de un conjunto de adaptaciones que han surgido para otros fines, ya está presente en algunos animales incluso cuando estos no la utilizan en la naturaleza.