La Antártida se encuentra a una temperatura similar a la que el día en que se formó

20 MILLONES AÑOS DESPUÉS

La temperatura ha subido tanto en la Antártida que ya ha alcanzado niveles similares a los que se registraron cuando se formó, hace más de 20 millones de años. Pero, además, los niveles de CO2 son más elevados de lo que se creía, según exponen dos estudios publicados en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.