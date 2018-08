Antony, el primer perro clonado por encargo de una familia en Argentina

Despedirse de una mascota nunca es una tarea fácil y si no, que se lo digan a una familia argentina que, tras decir adiós a su querido perro, decidió ir más allá en un proceso que ha durado más de nueve meses, según los datos recabados por el periódico argentino 'La Nación'.



Con el objetivo de reencontrase 'con su perro fallecido', esta familia argentina, que no podía olvidar a su fiel amigo, decidió desafiar a la muerte y embarcarse en el cuestionado y costoso proceso de clonar a su mascota que había muerto, a sus 17 años a causa de la vejez, a principios del 2016.



Así, nació Antony, un perro genéticamente idéntico a la mascota fallecida de esta familia argentina y que conserva, también, el nombre de su precedesor.



Para este proceso, esta familia ha invertido entre 60.000 y 100.000 dólares después de contactar con BIOCAN, única representante en América Latina de Sooam Biotech Research Foundation, un laboratorio de Corea del Sur que presume de haber realizado 1.000 clonaciones con éxito.



Este proceso de conseguir un perro, genéticamente idéntico, consiste en la extracción del núcleo de una célula somática, en este caso su piel, que después es transferida al óvulo al que se le suprime su material genético.



A continuación el embrión es introducido en el útero de una hembra que lo gesta de forma natural y después nace.



Con el nacimiento de Antony, comienzan los defensores y detractores de la clonación de animales.



Nosotros desde Hazte Eco apostamos por la adopción de animales frente a la compra. Por eso, os aconsejamos que, antes de comprar una mascota, penséis, por un momento, en todos esos animales que están en un refugio o se encuentran en la calle y que¡ sueñan con tener, de nuevo, un nuevo hogar. Recuerda que ellos nos necesitan, por eso, no compres y adopta.