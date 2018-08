Así es el nuevo protocolo contra la contaminación que entra en vigor en Madrid

Madrid incumplió en 2015 por sexto año consecutivo la media tope permitida por la UE en los niveles de dióxido de nitrógeno, una sustancia tóxica emitida por los coches diesel que irrita el sistema respiratorio y daña al cardiovascular.



Además de adelantar un día la aplicación de medidas respecto al protocolo anterior, la nueva normativa contempla incluso la posibilidad de restringir por decreto la totalidad del tráfico en la M-30 y la almendra central en situaciones “muy excepcionales”, hasta ahora inéditas, cuando se superen los 400 microgramos de NO2 por metro cúbico y la meteorología sea desfavorable.



Respondemos a unas preguntas relacionadas con el nuevo protocolo:

- ¿Se modifica el sistema de medición de la contaminación?

No. El nuevo protocolo mantiene la división de Madrid en cinco zonas, de las que la número 1 comprende el interior del anillo de la M-30. La ciudad tiene en total 24 estaciones de medición, de las que 10 están en la almendra central.

- ¿Cuáles son los niveles de alerta?

Siguen siendo tres -preaviso, aviso y alerta-, pero se rebaja la concentración de NO2 requerida para aplicar las restricciones de tráfico previstas en cada caso.El nivel de Preaviso se activará cuando dos estaciones de una misma zona superen los 180 microgramos por metro cúbico durante dos horas consecutivas (antes eran 200 microgramos).



El de Aviso, cuando dos estaciones de una zona superen los 200 microgramos durante dos horas consecutivas (antes eran 250).



Por último, el de Alerta se activará cuando tres estaciones de una zona superen los 400 microgramos durante tres horas consecutivas.



Superado alguno de estos niveles, y si la meteorología prevé cielos despejados y ausencia de vientos, se considerará iniciado un episodio de contaminación y se aplicarán restricciones que irán en aumento si la situación persiste.



- ¿Cuándo se informará a la población?

Con un día de superación del nivel de Preaviso (180 microgramos por centímetro cúbico), la situación denominada Escenario 1, se lanzarán mensajes a la población a través de medios de comunicación y redes sociales, así como en los paneles informativos del Ayuntamiento y en las estaciones de transporte, y los de la DGT. Si el episodio persiste, se activará el

Sistema de Alertas en Salud Ambiental con recomendaciones para mayores, niños o embarazadas.



- ¿Cuándo se limitará la velocidad?

Se aplicará desde el primer día en que el dióxido de nitrógeno supere los 180 microgramos (Escenario 1). El límite de velocidad será debidamente anunciado en los paneles de señalización de la M-30, así como en las carreteras de acceso comprendidas en el interior de la M-40.

Además de llamar a la ciudadanía a desplazarse en transporte colectivo, desde ese primer día de Preaviso se solicitará al Consorcio Regional de Transporte que incremente el número de plazas en el transporte público.



- ¿Cuándo se prohibirá aparcar en las zonas de estacionamiento regulado?

Tras dos días de superación del Preaviso (180 microgramos) o un día de superación de Aviso (200) se desconectarán los parquímetros, impidiendo así a los no residentes estacionar en las zonas SER.

Los abonados a aplicaciones móviles recibirán un SMS informando de la prohibición.

Sí podrán aparcar los residentes autorizados, los vehículos comerciales e industriales con autorización SER, los minusválidos con distintivo, ambulancias, vehículos de bomberos y protección civil, fuerzas y cuerpos de seguridad; los de servicios básicos como recogida de basura, agua, gas, luz, telefonía, mudanzas, etc.



- ¿Cuándo se restringirá la circulación al 50% de vehículos dentro de la almendra central?

Se activa tras dos días consecutivos con más de 200 microgramos (antes eran tres días), en función de que la matrícula sea par o impar. En esta situación, denominada Escenario 3, la Policía Municipal establecerá controles aleatorios y denunciará los incumplimientos.



Quedan exentos el transporte público, motocicletas y ciclomotores y vehículos de alta ocupación (mínimo tres ocupantes).



También los vehículos con distintivo “cero emisiones”, híbridos no enchufables y de gas; los de minusválidos, de servicios básicos, asistencia sanitaria, autoescuelas y funerarias; vehículos comerciales e industriales del SER.



Igualmente podrán circular los profesionales con jornada laboral que comience o termine entre las 0:00 y 6:30 horas, lo que deberán acreditar con un certificado del empleador.

El protocolo recomienda no circular a los taxis si van libres, salvo los Ecotaxis y Eurotaxis, que podrán aparcar en zonas azules del SER y en sus paradas habituales.



- ¿Cuándo se restringirá la circulación en la M-30?

Se activará con tres días consecutivos de superación del nivel de aviso o un día del nivel de alerta, situación conocida como Escenario 4. Se aplicará también según la matrícula sea par o impar.

Esta prohibición afectará al 100% del parque móvil municipal de transporte de empleados públicos con independencia de su matrícula, excepto los de cero emisiones.

Estarán exentos los mismos casos descritos en el apartado anterior.



- ¿Puede prohibirse la circulación a los taxis?

Sí. Será en los casos de Escenario 4 (tres días consecutivos de nivel de aviso o un día de alerta) y se prohibirá circular a los taxis libres, salvo Ecotaxis y Eurotaxis, dentro de la almendra central en vacío para captar clientes.



- ¿Puede llegar a prohibirse toda circulación en el centro y la M-30?

Sí, aunque es muy improbable. Si tras la aplicación de todas las restricciones anteriores, previstas en el Escenario 4, persistieran los niveles de aviso o de alerta, con meteorología desfavorable, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad podrá, mediante decreto, prohibir al 100 % la circulación por la almendra central y la M-30.No obstante, los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno que tendrían que darse son inéditos.



- ¿Habrá transporte gratuito?

El protocolo no lo recoge. A diferencia de lo que se proponía en el borrador, el texto no establece la gratuidad del transporte en casos de alta contaminación, una medida que debe aprobar el Consorcio Regional de Transportes, del que forman parte el Ayuntamiento y la Comunidad, entre otras administraciones.