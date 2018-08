Atresmedia y sus voluntarios colaboran con la protectora ANAA y apadrinan tres perros

Afortunadamente para muchos de estos animales que son abandonados y maltratados por su dueños existe una segunda oportunidad y muchos encuentran un nuevo hogar, gracias a la labor de protectoras como la Asociación ANAA, que desde 1992 trabaja incansable para sensibilizar a la sociedad sobre el abandono y maltrato animal, pero sobre todo para dar una segunda oportunidad a estas mascotas a través de la adopción o el apadrinamiento.



Conscientes de esta situación, los voluntarios del grupo Atresmedia han pasado a la acción y el pasado 21 de Mayo, más de una veintena de compañeros y familiares ayudaron en esta importante y necesaria labor que desempeña la Asociación ANAA.



Así, después de una detallada formación y visita a las instalaciones, los voluntarios se pusieron manos a la obra: Unos limpiamos los cheniles, otros las gateras, algunos dieron de comer a los animales y todos pasearon y mimaron a los perros que la Asociación cuida con mucha dedicación para que, mientras encuentran una nueva familia, no les falte de nada. Además Atresmedia ha apadrinado, durante un año, a tres perros: Woopi, Goldberg y Aldaia para ayudar a la asociación ANAA en su manutención y cuidado.



Los voluntarios disfrutaron muchos cuidando a estos animales como Teresa García López que nos ha contado que "destacaría la profesionalidad de ANAA, la dedicación e ilusión en todo lo que hacen" o Rocío "Me ha gustado mucho conocer la historia de la organización en general y luego una a una las historias de los animalitos que desean ser adoptados. Esto me motivó aún más a la hora de limpiar el albergue".



Por otro lado, otra de las voluntarias, Lourdes Lascurain ha explicado que se le hizo muy corto y que la Asociación ANNA realiza una importante labor: "Se me hizo muy corto! Me parece que hacen una gran labor y que han sabido reinventarse y desarrollar diferentes programas a parte de la adopción. Me encanta la iniciativa de ser Canguro o Yayo ,sobre todo esta última, si es complicado que se hagan cargo de un cachorro aún lo es más de un animal mayor, creo que la gente no es consciente del cariño incondicional que recibes de un animal.



Luis León, por otra parte, ha destacado que le ha impactado mucho ver a los voluntarios de ANNA trabajando tanto y de una manera tan organizada. "Animo a todo el mundo a tomar conciencia sobre el maltrato animal para evitar situaciones como las que vimos en ANAA".

Tania Fidalgo nos ha contado que les encantó esta experiencia. " Estuvo genial la presentación y estuvimos haciendo con los voluntarios todas las tareas que hacen ellos normalmente. No paramos, pero es así como hay que hacerlo porque es la única manera de darse cuenta del gran trabajo que hacen y dedicación que prestan a la causa".

Sin duda , una experiencia muy enriquecedora para todos los voluntarios y que tú, también puedes formar parte de ella. Muchos animales de la Asociación ANAA están esperando para ser apadrinados o adoptados y tú, puedes ser voluntario. ¡Anímate!